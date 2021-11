GF Vip 6, provvedimento per Alex Belli? Lo staff di Manuel Bortuzzo alza la voce e a breve potrebbero esserci clamorose decisioni.

Il GF Vip 6 è sinonimo di emozioni, un vortice di sentimenti e stati d’animo che solo lo show condotto da Alfonso Signorini riesce a regalare ai telespettatori. Il pubblico da casa per certi versi è stato viziato dal direttore del settimanale Chi in quanto la scelta accurata dei concorrenti e le domande mirate nelle dirette hanno fatto sì che tale programma fosse sempre in trend sia sul web che sul piccolo schermo.

Uno dei programmi più seguiti ma anche quello dove si pone sempre l’accento sul rispetto dell’altro, cosa che nelle ultime ventiquattro ore è venuta a mancare nella casa, a causa di una battuta di poco gusto fatta da un incorreggibile Alex Belli che si è reso protagonista di una battuta davvero infelice ai danni di Manuel Bortuzzo.

GF Vip 6, Alex Belli e la battuta infelice: risponde lo staff di Manuel Bortuzzo

Non si è fatta attendere la replica dello staff di Manuel, che in queste ore ha detto la sua in merito a quello che sta accadendo nella casa più spiata d’Italia: “Qua si sta andando davvero oltre. Siamo profondamente delusi e ci auguriamo che il GF prenda seri provvedimenti verso questi atteggiamenti“. Il messaggio, poi, continua, così: “Manuel, magari non se la prenderà, lui è forte e autoironico ma riteniamo giusto segnalare l’accaduto, in quanto la battuta è stata fatta alle sue spalle e soprattutto in difesa delle tantissime persone che ci stanno scrivendo in queste ore che si sono sentite toccate e offese da questa mancanza di sensibilità“.