GF Vip 6, la conferma: “Alex è sposato solo per gossip”

Una bomba vera e propria lanciata sui social che riguarda il concorrente del GF Vip 6, Alex Belli ed il suo matrimonio con Delia Duran

Alex Belli è entrato al GF Vip 6 come uomo ‘sposatissimo’. Il matrimonio con Delia Duran, infatti, non è mai stato nascosto: i due sono convolati a nozze a giugno di quest’anno dopo il fallimento di un precedente matrimonio dell’attore con la modella slovacca Katarina Raniakova.

LEGGI ANCHE > > > Massimo Giletti, sorpresa amara al risveglio: verdetto senza appello

NON PERDERTI > > > Adriano Celentano torna in tv: spunta il nome del nuovo programma

Tuttavia, alcuni atteggiamenti di Alex hanno fatto tentennare la coppia. Delia Duran, infatti, nei giorni scorsi ha scritto su Instagram: “Amore mio, sei entrato nella casa con la voglia di mostrare la persona che sei e l’hai fatto. So con estrema certezza che il GF è per te un gioco, un’esperienza di vita e proprio la nostra complicità ci ha portato a decidere che dovevi farla. Ma quello che accade nella Casa sei tu a deciderlo e vedo un comportamento che va al di là del solo gioco”.

LEGGI ANCHE > > > GF Vip 6, un concorrente rischia la squalifica: c’entra Manuel Bortuzzo!

GF Vip 6, parla l’ex fidanzata di Alex Belli: “Non sono sposati. È solo per gossip”

Visto e considerato quanto sta accadendo nella Casa del GF Vip 6 con Soleil Sorge, la moglie di Alex Belli ha dovuto richiamare suo marito all’ordine. In realtà, però, sembrerebbe che la coppia non è realmente sposata. A lanciare la bomba ci pensa un’ex fidanzata dell’attore di CentoVetrine, Mila Suarez: “Loro non sono sposati. È solo finta per fare gossip”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Raffaella Carrà, giovedì sera nuovo toccante omaggio in tv: italiani emozionatissimi!

Non è tutto, perché la modella marocchina ha specificato: “Io ho capito che tipo di persona era e me ne sono andata. Stavo rischiando la mia vita”.