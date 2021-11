GF Vip 6, concorrenti scendono in piazza: è la prima volta!

È la prima volta nella storia del GF Vip che i concorrenti ‘scendono’ in piazza: la 6° edizione del reality show si fa sempre più avvincente

Le indiscrezioni riportate da DavideMaggio.it hanno del pazzesco: i concorrenti del GF Vip 6 potrebbero scende in piazza per la notte di Capodanno. È questa l’idea al vaglio degli autori Mediaset che potrebbero pensare ad un ritorno in piazza con i coinquilini del reality show.

Il 31 dicembre scorso nessuna piazza italiana è stata affollata dal consueto concerto di capodanno, né la Rai né Mediaset hanno concesso l’accesso ai non addetti ai lavori per assistere al Capodanno come siamo abituati a conoscerlo. Il coprifuoco non ha permesso ai tanti italiani di scendere in piazza con i tanti artisti che festeggiano l’anno nuovo in diretta TV.

GF Vip 6, concorrenti in piazza per Capodanno

Quest’anno la musica sembrerebbe essere totalmente cambiata: in piazza non ci saranno soltanto i tanti italiani che passano la serata di Capodanno in diretta tra Rai e Mediaset, ma a far compagnia a loro, su Canale 5, ci saranno i festeggiamenti live dalla Casa del Grande Fratello VIP con gli amatissimo concorrenti di quest’edizione che arriveranno fino alla puntata di fine dicembre.

Sebbene si tratti soltanto di un’indiscrezione, al momento, Alfonso Signorini che è stato spesso presente sul palco organizzato da Mediaset per la fine dell’anno, sarebbe in collegamento con quello che, ad oggi, non è noto come conduttore della serata.