Calciomercato Milan, trattativa avviata per un top: Pioli può sorridere. Il colpo potrebbe essere chiuso in vista di giugno

Il Milan sta viaggiando a vele spiegate in campionato in questo avvio di stagione. Solo il Napoli sta tenendo il passo dei rossoneri, con una lotta che potrebbe mantenersi inalterata fino alla fine. In Champions League il discorso è diverso. Il pareggio contro il Porto di ieri sera ha complicato i piani del ‘Diavolo‘, relegato all’ultimo posto del girone, con 4 punti da recuperare sull’Atletico Madrid (k.o. ieri a Liverpool). Contro i ragazzi di Conceiçao il Milan si è salvato solo nel finale, dopo aver subito nella prima parte ed essere passato in svantaggio. Adesso la testa è già al derby di domenica, crocevia fondamentale di questo primo scorcio di Serie A. Maldini e Massara, nel frattempo, stanno già lavorando ai rinforzi per la prossima stagione. A gennaio non sono annunciati grossi innesti, almeno che non venga accordata la cessione di Kessie in anticipo, per non perderlo a zero. Sono in quel caso potrebbe essere inserito un altro centrocampista.

Calciomercato Milan, trattativa avviata per Asensio: può essere il colpo scudetto

A giugno, arriverà di certo un trequartista in grado di far fare il definitivo salto di qualità. Il nome è già stato individuato e, secondo quanto riportato da El Nacional corrisponde a quello di Marco Asensio. Il 25enne del Real Madrid ha messo insieme 9 presenze in Liga quest’anno con 3 gol, mentre in Champions le apparizioni sono state solo 2, senza squilli. Nonostante Ancelotti straveda per lui, la società non sembra intenzionata a confermarlo, delusa dai continui alti e bassi di rendimento. Il Milan ha già fatto sapere al suo entourage di essere interessato all’acquisto e ad oggi sembra essere in pole position, nonostante la concorrenza di alcuni club di Premier League. Lo spagnolo sarebbe perfetto per innescare Leao, Rebic, Giroud e Ibrahimovic, alzando decisamente il livello qualitativo dell’attacco. La scadenza del contratto con le ‘Merengues‘ è datato 2023 e per liberarlo in estate serviranno circa 25 milioni. Un investimento che i tifosi sperano possa coronare la conquista dello scudetto.