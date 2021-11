Amici 21, LDA non ci sta più: il cantante sbotta davanti a tutti – VIDEO

LDA non sta vivendo un gran momento ad Amici 21, dopo l’ennesima critica sbotta davanti a tutti: non ne può più

LDA è uno dei cantanti di Amici 21 più apprezzati dal pubblico, ma anche il più criticato da Anna Pettinelli. In casetta è arrivata, infatti, una busta rossa per l’allievo proprio da parte della professoressa di canto. In quest’ultima, la Pettinelli ha deciso di mettere in sfida LDA che è allievo di Rudy Zerbi perché ritenuto “impreciso, neomelodico con spruzzatine di moderno, banalotto nei testi e con scarsa personalità nel comporre e cantare”.

LDA ha accettato la sfida, come giusto che sia, per mettersi in gioco e mostrare ancora una volta che la professoressa di canto si sbaglia, ma c’è un particolare che proprio non ha gradito.

Amici 21, LDA non sopporta più le frecciatine sul padre Gigi

LDA è rimasto sicuramente scosso dalle parole di Anna Pettinelli sostenendo che la professoressa non ha letto ‘neppure mezzo rigo dei suoi testi’, ma quello su cui Luca non riesce a darsi pace è il costante accostamento a suo padre Gigi d’Alessio. Con la voce rotta, infatti, il cantante partenopeo ha ammesso: “A me dà fastidio questa frecciatina a mio padre quando dice ‘neomelodico con spruzzatine di moderno’ io voglio essere Luca e basta”.

Parlando con Tommaso, in sala relax, il cantautore ha confessato: “È impossibile farla ricredere, per me è come parlare con un muro. Preferisco che mi dice che non gli piaccio e basta. Ripete sempre il fatto che sono il figlio di.. io sto cercando di farlo dimenticare e lei lo ricorda sempre, così mi rovina“.