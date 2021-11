Royal Family, addio tra Harry e Meghan: l’annuncio inaspettato

Annuncio inaspettato di una previsione d’addio tra Harry e Meghan: la Royal Family è sconvolta dalla notizia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Big Brother AU (@bigbrotherau)

All’annuncio della partecipazione del fratello di Meghan Markle, Thomas, al Grande Fratello VIP australiano, tutti si aspettavano che la moglie di Harry non vivesse sonni tranquilli a causa di qualche rivelazione che sarebbe potuta essere fastidiosa. Così è stato: dopo poco tempo dalla sua permanenza in casa, Thomas Markle ha sganciato la sua bomba.

LEGGI ANCHE > > > CoP26: pronti il patto sul metano e un impegno mondiale contro la deforestazione



NON PERDERTI > > > Royal Family, incredibile bomba su Meghan Markle: sono tutti senza parole!



In particolare, l’uomo ha fatto presente che la sorella si è letteralmente montata la testa: “Da quando ha iniziato a recitare in Suits, è entrata a far parte di quel mondo, senza porsi più tanti problemi: i soldi e la fama le hanno dato alla testa”.

LEGGI ANCHE > > > Harry e Meghan, momenti di tensione tra i due: è accaduto ad Halloween!



Royal Family, Thomas Markle e la rivelazione assurda: Harry e Meghan si lasceranno

La confessione più sconvolgente di Thomas Markle arriva sul matrimonio passato e su quello attuale della sorella: “Non ho idea come abbia fatto, ma so come è andata con l’uomo che ha sposato in prime nozze. Trevor si è preso davvero cura di lei, l’adorava. Ma è stato scaricato così velocemente, Meghan lo ha calpestato. Dopo il secondo matrimonio, gli ha rispedito l’anello per posta. Sa essere proprio glaciale”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Regina Elisabetta, un gesto che ha sorpreso tutti: la dedica a Filippo



Il fratello della Markle ha toccato anche l’argomento Harry: “Sarà il prossimo a finire sul patibolo, abbandonerà anche lui”.