Green pass, giovedì 4 novembre i dipendenti pubblici in piazza a Torino

Domani, giovedì 4 novembre, si terrà un presidio davanti al Comune di Torino organizzato dai dipendenti pubblici contro il Green pass. Insieme a loro scenderanno in piazza anche altre categorie di lavoratori e cittadini contrari all’obbligo della tessera verde per accedere ai luoghi di lavoro. Si tratta di una manifestazione autorizzata, il cui permesso è stato richiesto dai Si Cobas.

“La cosa più assurda è che il Green pass è richiesto anche per noi operatori Fieristi e mercatali che operiamo all’aperto”, afferma Serena Tagliaferri, presidente Nazionale dell’Associazione Fieristi Italiani (AFI), che in questo momento è ricoverata al nosocomio Maria Vittoria a causa di un malore accusato sabato, durante la manifestazione in Piazza Castello.

“Ci sono davvero troppe cose che non tornano in questa situazione, soprattutto per quanto concerne il mondo del lavoro. È ormai paradossale”, aggiunge Giuseppe Fontanarosa, dipendente AVIO che sarà presente al presidio per sostenere i dipendenti pubblici.

“Torino ha appena eletto un sindaco come Lo Russo sceso a manifestare in corteo per l’affossamento del Ddl Zan, mentre non si opera contro questa discriminazione da tessera verde sul mondo del lavoro. Ecco perché la scelta del presidio proprio all’ingresso del Comune”, si legge in una nota dell’Associazione Fieristi Italiani.