Belen Rodriguez-Antonino Spinalbese, cosa sta succedendo: spuntano i retroscena

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese ancora al centro del gossip. Come stanno le cose dopo il periodo di crisi: spuntano i retroscena

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno appassionato il popolo del gossip con la loro love story. Sin dall’inizio i due sono apparsi felici e uniti sui social. A sancire il grande amore, l’arrivo della loro primogenita, Luna Marì. Ma a distanza di un po’ di tempo tra l’amatissima coppia del momento è accaduto qualcosa di strano.

I followers di entrambi hanno avvertito un significativo allontanamento. Se prima Belen e Antonino condividevano insieme ogni momento della giornata e lo proponevano ai propri fans su Instagram, all’improvviso è calato il sipario. Ebbene, i due hanno attraversato un periodo complicato ma scopriamo come stanno adesso le cose.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO>>> Fabrizio Corona mostra il nuovo tatuaggio: lo ha fatto proprio lì! – VIDEO

Belen e Antonino insieme dopo il periodo No. Come stanno realmente le cose adesso: i retroscena

Belen e Antonino sono tornati a sorridere ma come stanno realmente le cose tra loro? Il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini ha rivelato che tra i due non ci sarebbe stata “nessuna crisi”, ma solo un periodo difficile per entrambi. Cos’ha portato, però, la showgirl e l’hair stylist ad avere questo distacco momentaneo?

Ebbene, stando sempre a quanto rivelato da Chi, la coppia avrebbe bruciato troppo in fretta tutte le tappe. Con la nascita di Luna Marì i due hanno concentrato tutte le loro energie sulla piccola di casa Spinalbese. Belen e Antonino passano notti insonni per non staccarsi dalla sorellina di Santiago e, forse per lo stress, tra i due ci sarebbe stato un confronto acceso che ha portato l’hair stylist fare un viaggio in direzione La Spezia per andare a trovare la sua famiglia.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE QUESTO ARTICOLO>>> GF Vip 6, brutto incidente: lascia immediatamente la casa?

Nel frattempo la showgirl si è occupata della piccola Luna Marì assieme ad un’amica. Ma adesso che Antonino e Belen hanno superato il momento difficile, stanno cercando di trovare il giusto equilibrio per far funzionare le cose. Difatti, a distanza di tempo dall’ultima volta, hanno deciso di ritagliarsi qualche giorno per loro nella bellissima Parigi.