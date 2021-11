Anticipazioni Tempesta d’Amore, Selina scopre tutto: Cristoph ad un bivio

Le prossime anticipazioni di Tempesta d’Amore mettono in bilico il rapporto tra Selina e Cristoph dopo che lei scopre la verità

Tempesta d’Amore continua la sua regolare programmazione dal sabato alla domenica su Rete 4 a partire dalle 19:55 dopo il TG4. Le puntate dal 7 al 13 novembre riservano nuove scoppiettanti novità per gli appassionati della soap opera tedesca che ne vedranno di ogni.

LEGGI ANCHE > > > Sanremo, celebre volto dell’Ariston condurrà un programma Mediaset: pazzecco!

NON PERDERTI > > > Uomini e Donne, Giacomo Czerny dice no a Maria: il motivo è sorprendente

Innanzitutto, Selina scoprirà il segreto di Cristoph: è stato lui a manipolare il video della conversazione tra Rosalie e Michael e questo gli ha consentito di ricattare la donna, mentendole. A questo punto, l’uomo si troverà di fronte ad un bivio: pubblicare il video integrale -ed accettare le conseguenze con una probabile perdita alle elezioni- oppure sacrificare la sua relazione con Selina? Alla fine, Cristoph si rende conto che non può stare senza Selina e decide di pubblicare il video integrale: Rosalie vincerà le elezioni.

LEGGI ANCHE > > > Antonella Clerici, ancora problemi in diretta: cos’è successo questa volta

Anticipazioni Tempesta d’Amore, Shirin prova a vendicarsi

Le anticipazioni di Tempesta d’Amore fanno sapere che Florian metterà in guardia Max sulla vendetta che sta architettando Shirin perché ha saputo della stupida scommessa. A questo punto, il personal trainer decide di scusarsi e lo fa con una grande dichiarazione d’amore. La Celyan resta molto stupita da quanto ha appena ascoltato inconsapevole del fatto che l’uomo sapeva del suo piano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > GF Vip 6, Soleil crolla nella notte: cos’è successo dopo la diretta

Per concludere, i telespettatori assisteranno anche ad un ripensamento da parte di André: per lui l’idea di allontanarsi dai suoi cari diventa sempre più difficile, quindi comunica a Leentje di non volerla più seguire in Olanda.