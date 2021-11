Pierpaolo Pretelli, nessuno se lo aspettava: presto in Rai in un programma!

Pierpaolo Pretelli sta vivendo da protagonista l’esperienza nel talent Tale e Quale Show: la sua presenza in Rai, però, dovrebbe continuare anche dopo la fine del programma. Dovrebbe infatti approdare in una storica trasmissione.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono senz’altro fra i concorrenti più amati del GF Vip 5. La popolarità acquisita nel reality show gli ha dato la possibilità di poter iniziare una carriera televisiva, realizzando così i propri sogni. Se Giulia sta conducendo GF Vip Party, Pierpaolo è uno dei protagonisti di Tale e Quale Show.

LEGGI ANCHE >>> Pierpaolo Pretelli, la battuta genera caos: la stoccata ad Al Bano

NON PERDERTI >>> Pierpaolo Pretelli-Giulia Salemi, annuncio in diretta TV: un sogno per tutti i fan

L’ex Velino di Striscia la notizia è riuscito a riunire le due cose che gli piacciono di più: il canto e la televisione. Pretelli sta ricevendo tanti commenti positivi per questa sua esperienza in Rai, anche da Mara Venier, che recentemente lo ha anche intervistato. Nell’ultima puntata di Domenica In, La Zia ha anche fatto una dichiarazione inaspettata.

Pierpaolo Pretelli: “Pensavo che sarei stato disoccupato”

Mara Venier, nel corso di Domenica In, non ha nascosto la sua curiosità nei confronti di Pierpaolo Pretelli. La conduttrice ha rivelato che, una volta finito Tale e Quale Show, vorrebbe che lui approdi nel cast della sua trasmissione domenicale. Sembrerebbe che ci siano già delle idee a riguardo dello spazio che Pretelli potrebbe occupare nel programma.

LEGGI ANCHE >>> GF Vip, Pierpaolo Pretelli lo annuncia in diretta: fan in visibilio

Mara Venier, infatti, ha accennato ad un “gioco molto forte“. Pierpaolo, scherzando, ha mostrato la sua incredulità, ammettendo che pensava di finire disoccupato dopo Tale e Quale Show. Insomma, l’ex GF Vip 5 sta attraversando un momento d’oro, anche dal punto di vista personale: molto presto, infatti, potrebbe arrivare il primo figlio.

Ecco un breve video dove Pierpaolo Pretelli scherza con Mara Venier a Domenica In: