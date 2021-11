Sanremo 2022, due di picche ad Amadeus dalla nota cantante: “Non torno”

Una famosissima cantante, che ha scritto la storia della musica italiana, non ha fatto attendere la smentita riguardo alla sua partecipazione a Sanremo 2022. Forse, non ha ancora digerito quanto successo tre anni fa?

Loredana Bertè non ha mai nascosto quanto ci sia rimasta male per il suo quarto posto durante la sua ultima partecipazione al Festival della canzone italiana. Come lei stessa ha sottolineato più volte, lei sente di essere la vincitrice morale del 2019, quanto presentò la hit musicale Che cosa ti aspetti da me.

Secondo Loredana Bertè, i cori da stadio e le standing ovation ricevute nell’ultima edizione prima della pandemia di Covid hanno sancito la sua vittoria, nonostante la giuria l’abbia rilegata addirittura al di fuori del podio. Forse, anche per questo motivo, la cantante ha dato una risposta piccata quando le è stato di confermare la sua presenza a Sanremo 2022.

Sanremo 2022, ecco per chi farebbe il tifo Loredana Bertè

Nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero, la cantante ha fatto capire di escludere totalmente la sua partecipazione a Sanremo 2022. Le indiscrezioni che volevano Loredana Bertè come prossima concorrente della kermesse musicale sono dunque totalmente smentite dalla diretta interessata.

Loredana si è anche soffermata a parlare dei nuovi cantanti della scena musicale italiana. Ci sono una poggia di complimenti per Emma Marrone, con cui ha duettato in Che sogno incredibile. La Bertè definisce la giovane cantante la sua figlioccia, e vorrebbe vederla anche nei panni di attrice: perchè no, magari per interpretare la sua biografia.