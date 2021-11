Un indiscrezione clamorosa su Rossano Rubicondi ha spiazzato tutti. “Aveva rinunciato a tutto per lui”.

La scomparsa di Rossano Rubicondi ha lasciato tutti senza parole. All’età di 49 anni, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, edizione allora condotta da Simona Ventura, se n’è andato perché affetto da un tumore alla pelle. Il suo prematuro addio ha lasciato un grande vuoto nel cuore di molti amici e colleghi e dopo giorni di silenzio a ricordarlo c’è stata anche l’ex moglie Ivana Trump.

L’ex moglie di Donald Trump ha spiegato che nonostante la fine del matrimonio, il quarto per lei, tra lei e Rossano era rimasta una bellissima amicizia e non hanno mai smesso di frequentarsi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> GF Vip 6, nuovo bacio tra Alex Belli e Soleil: la moglie Delia alza la voce – VIDEO

Rossano Rubicondi, indiscrezione clamorosa: “Aveva rinunciato a tutto per lui”

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 ha evidenziato “come si è comportata bene Ivana Trump nei confronti di Rossano”. Nell’ultimo anno ha rinunciato a qualsiasi tipo di vacanza, a Palm Springs o a Saint Tropez, dove ha casa, per stare vicino a Rossano. Pare che lui sia andato da lei, anche se aveva un appartamentino sulla 58esima. E lei ha pagato tutte le spese sanitarie.

Ivana avrebbe saputo della malattia del 49enne e ha scelto di restargli accanto in nome di quel grande affetto che li ha uniti in matrimonio nel 2008. Durò solo un anno, lui aveva iniziato a stare spesso in Italia, lei viveva negli Usa e la distanza ha logorato il loro rapporto, ma non l’affetto reciproco.