Alessia Marcuzzi finalmente sorride: arriva un complimento inatteso. La conduttrice romana sta ancora aspettando la chiamata giusta

Sparita dal piccolo schermo, ma non dai social. Alessia Marcuzzi continua a tenere fede alle sue idee e da quando ha lasciato Mediaset non ha ancora trovato la proposta giusta per ripartire. Dall’alto della sua lunga esperienza, non vuole qualcosa tanto per fare, ma un programma chela stimoli e intanto aspetta.

Ma ci sono addetti ai lavori che la rimpiangono, anche quelli che con lei non sono mai stati troppo teneri. Come Roberto Alessi, direttore di ‘Novella 2000’, che confessa di non aver mai apprezzato troppo lo stile di Alessia. Ma dalle pagine della sua rivista critica anche il nuovo corso de ‘Le Iene‘: una serie di donne, non tutte della tv, accanto a Nicola Savino non lo convince.

“Diciamoci la verità – ha scritto – senza Alessia Marcuzzi e con ospiti giranti ‘Le Iene’ Show è diventata una minestra senza sale. Non che io sia un fan scatenato di Alessia, troppo perfettina e borghese per i miei gusti, mi piacciono i sapori più decisi’. E comunque ha detto di averla apprezzata di recente quando ha pubblicamente difeso l’ex compagno Francesco Facchinetti, aggredito da Conor McGregor.

Alessia Marcuzzi finalmente sorride ma il suo ritorno in tv adesso sembra lontano

Parole che riaccendono il dibattito sul futuro di Alessia Marcuzzi in tv. Davvero non c’è la possibilità che da gennaio, quando comincerà la seconda parte de ‘Le Iene’ su Italia 1 in prima serata torni anche lei? La produzione sembrava orientata a ricomporre la frattura, ma i suoi fan dovranno aspettare.

Come spiega Dagospia, per ora non c’è spazio in tv per la Marcuzzi. Le era stato proposto un programma su La7 ma l’idea non rispecchiava i suoi desideri. Da Discovery non è mai arrivata una proposta concreta e anche la Rai non pensa a lei. Persino l’idea di vederla a ‘Ballando con le Stelle‘ come ballerina per una notte appare lontana e così almeno per ora deve aspettare. In questi giorni è a Londra, in attesa della chiamata giusta.