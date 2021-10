Verissimo, Silvia Toffanin si commuove al racconto: “Ho subito 8 interventi”

Durante la puntata di Verissimo, Silvia Toffanin non ha potuto nascondere il suo trasporto per il racconto dell’ospite. Ecco cosa si è riportato nello studio Mediaset riguardo una grave ed invalidante malattia che ha colpito un vip.

Il 30 ottobre la puntata di Verissimo ha affrontato un tema molto delicato in diretta, e cioè quello dell’endometriosi, che colpisce numerosi vip. Come ospite in studio c’era Nancy Brilli, che ha rivelato in un’intervista a cuore aperto quanto la malattia sia stata invalidante per lei, oltre che molto dolorosa.

Quando a trent’anni le è stata diagnosticata l’endometriosi, scoprì con sua grandissima sorpresa e sconforto che il suo compagno decise di scappare via, forse per non affrontare con lei la malattia. Inoltre, non ha nascosto di aver maturato dei profondi sensi di colpa, cercando spesso di dissimulare i suoi malesseri.

Verissimo, il vip che ha fatto commuovere Silvia Toffanin

Il racconto di Nancy Brilli è stato protagonista della puntata di Verissimo del 30 ottobre, dove Silvia Toffanin non ha potuto nascondere il suo trasporto. La soubrette ha spiegato le battaglie che, chi soffre di endometriosi, si trova spesso a dover affrontare. Ha anche sottolineato come sia difficile trasmettere al proprio partner alcuni problemi.

Come spesso succede, i problemi causati dall’endometriosi sono stati interrotti dalla gravidanza, che lei ha vissuto come una vera e propria benedizione, durata però solo sette mesi e mezzo. Suo figlio, infatti, è nato prematuro, e per lei sono quindi ricominciati i tipici sintomi della malattia, che l’hanno portata ad operarsi ben otto volte.