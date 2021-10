Iva Zanicchi ha confermato che molto presto collaborerà all’interno di un programma con Gerry Scotti e Silvia Toffanin. Ecco di cosa si tratta e quali sono i nomi degli altri vip già confermati.

Alla vigilia dell’avvio del programma Mediaset D’Iva, la protagonista assoluta, cioè Iva Zanicchi, si dichiara emozionata come una bambina durante la conferenza stampa di presentazione del progetto. L’aquila di Ligonchio sarà impegnata il 4 e 11 novembre come protagonista assoluta di un programma di Canale 5, con inizio alle 21:25 circa.

Si tratta dunque del tanto ambito one-man-show, che da tempo Iva Zanicchi anelava e di cui da tanto tempo si parla. La protagonista spiega: “Spero di riuscire a raccontarvi tante cose e di non rompervi troppo le scatole mentre mi seguirete in questo progetto“. Poi spiega di essere riuscita ad avere tanti ospiti che di solito non si concedono facilmente.

Iva Zanicchi, i nomi degli altri vip di D’Iva

La Zanicchi ha spiegato che nel suo programma D’Iva ci sarà anche uno spazio dedicato alla nostalgia. Si parlerà dunque di ricordi, e nella prima puntata ci sarà Silvia Toffanin che le farà un’intervista. Nella seconda puntata ci sarà Gerry Scotti, ma non è chiaro se anche lui farà l’intervista o dovrà rispondere alle domande.

Iva Zanicchi non vuole sbilanciarsi riguardo alla presenza di Romina Power nel programma, a cui sembra tenere moltissimo. Annuncia però altri nomi pensantissimi, come Cristiano Malgioglio, Orietta Berti, Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo, Bianca Atzei. Come si evince da questi nomi, ci sarà anche tanta musica all’interno della trasmissione di Iva Zanicchi.