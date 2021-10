GF Vip 6, indiscrezione clamorosa: noto presentatore pronto all’ingresso?

Un noto presentatore potrebbe essere il prossimo ospite a fare il suo ingresso nella casa del GF Vip 6. Ecco tutti i dettagli e perchè la fonte della notizia è considerata molto attendibile.

In questi giorni Mediaset sta prendendo una decisione molto importante riguardo il GF Vip 6: si sta infatti discutendo della probabile estensione del programma. Attualmente dovrebbe concludersi prima di Natale, ma si pensa di farlo finire a febbraio 2022. Per il momento, almeno, non si pensa ad un’edizione-record di sei mesi come lo scorso anno.

Come ha spiegato l’esperto di gossip Gabriele Parpiglia a Casa Chi, da questa decisione dipenderanno molti avvenimenti all’interno del programma. Se l’estensione non fosse confermata, non si vedranno più entrare altri personaggi all’interno del programma. Sorge quindi il dubbio sul più volte annunciato ingresso dell’influencer Antonella Fiordelisi.

GF Vip 6, il nome del presentatore che sarà ospite

Gabriele Parpiglia, oltre ad avere un’esperienza pluriennale come giornalista, è anche un amico di vecchia data di Sonia Bruganelli, opinionista del GF Vip 6. Rosalinda Cannavò, mentre parlava dei probabili ingressi nella casa più spiata d’Italia, è riuscita ad ottenere un clamoroso scoop da Parpiglia, che ha ammesso che Paolo Bonolis potrebbe entrare.

Attualmente, ci sarebbero delle discussioni fra Paolo Bonolis e Mediaset riguardo un suo possibile ingresso al GF Vip 6 in qualità di ospite, forse anche per qualche giorno. Dal momento che sua moglie è opinionista, il noto conduttore non ha nascosto di seguire il programma, intervenendo in diretta sui propri canali social.