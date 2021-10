Lucrezia Selassié è furiosa nella casa del GF Vip 6. Quello che è successo poco prima di andare in onda con la 14esima puntata

Tra i concorrenti più discussi di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip non possiamo escludere Lucrezia Selassié. Più volte al centro dell’attenzione per le numerosissime vicende legate alla sua famiglia e venute fuori vista la sua partecipazione al reality di Mediaset, la più sensibile delle Princess diventa spesso protagonista delle pagine rosa.

Questa volta nulla a che fare con il suo passato o con Manuel Bortuzzo. Lulù poco prima di andare in onda con la 14esima puntata del GF Vip è stata furiosa nella casa più spiata d’Italia. Ma capiamo meglio cos’è successo, soprattutto chi o cosa avrebbe fatto innervosire la Selassié.

Lucrezia Selassié nervosa nella casa del GF Vip 6: il motivo sorprende tutti. Pioggia di critiche sul web

A fare innervosire Lucrezia Selassié nella casa del GF Vip 6 questa volta sarebbe stata proprio la produzione del reality show. Prima di ogni diretta ai concorrenti vengono consegnati gli abiti da indossare e così è stato anche ieri pomeriggio. Lulù però non ha gradito il suo vestito e lo avrebbe detto alle sorelle, Jessica e Clarissa. La ragazza sarebbe stata particolarmente dura nei confronti dello stilista.

Come riportato da Biccy e BlogTivvù, questo il suo sfogo: “Dovete cambiare mestiere. Questa roba qui fa vomitare, mi fa schifo davvero”. Lucrezia ha sottolineato di non poter rovinare la sua immagine indossando un abito che non la fa sentire a proprio agio: “Chi ha fato quest’abito si deve vergognare”. Le parole della Selassié hanno inevitabilmente scatenato una pioggia di critiche sul web. C’è chi sostiene che la principessa abbia esagerato usando parole particolarmente offensive nei confronti dello stilista. Staremo a vedere se Alfonso Signorini affronterà la questione in diretta lunedì 1 novembre.