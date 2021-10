GF Vip 6, Gianmaria Antinolfi-Sophie Codegoni: la resa dei conti

Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni sempre più lontani. Dopo la diretta un nuovo faccia a faccia tra i due gieffini

La love story che stava per nascere tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni sembrerebbe essere stata già archiviata. Inutile dire che il popolo del web è sempre più convinto che tra i due si trattasse solo di una strategia finita male. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda venerdì 29 ottobre, Alfonso Signorini ha provato a fare chiarezza con un faccia a faccia tra Gianmaria, Sophie e i vip che nella casa non hanno mai creduto alla veridicità del loro rapporto.

L’influencer milanese ha subito messo in chiaro la sua posizione schierandosi addirittura dalla parte di Soleil Sorge, sua rivale nella casa del GF Vip. Difatti, la Codegoni ha ammesso che tra lei e Antinolfi non ci sarebbe alcuna forma di dialogo. A venire meno in questo, secondo l’ex tronista, sarebbe proprio l’imprenditore napoletano.

Per difendersi Gianmaria ha provato a spiegare che le sue mancanze sono dovute alla paura di stare male e al contesto in cui si trovano. Ma ecco che dopo la puntata i due hanno avuto un ulteriore confronto. Scopriamo insieme cosa si sono detti i due gieffini senza la pressione della puntata.

Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni al GF Vip. Dopo la diretta un nuovo faccia a faccia nella casa: “Non ho bisogno di borse da 30.000 euro e hotel di lusso”

Dopo il confronto avvenuto nel corso della 14esima puntata in diretta, tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni c’è stato l’ennesimo faccia a faccia. Come riportato sa Isa&Chia, queste le parole dell’imprenditore napoletano: “Perché dovrei giocare? Mi hai mai chiesto niente del mio passato? Io avrei voglia di passare 24 ore su 24 con te“. Antinolfi avrebbe cercato di spiegare alla Codegoni che da quando ha deciso di aprirle il suo cuore, per non ferirla, ha preso le distanze da Soleil.

Ma l’influencer milanese non ci sta, sembrerebbe essere convinta di voler chiudere con il gieffino: “Ogni volta che ti parlo cambi versione. Non ti credo proprio più. Purtroppo quando nella vita non c’è verità, i nodi vengono sempre al pettine“. La Codegni ha così ammesso di aver perso la fiducia: “Non siamo compatibili. Quando tu mi parli, mi parli di hotel di lusso, di ristoranti stellati. Io non cerco questo, a me piace la semplicità. Io sto bene anche in una capanna. Spero che tu ritrovi te stesso, ma senza di me”.

Ma non è tutto. Dopo la diretta la Codegoni avrebbe avuto anche un confronto con Soleil Sorge e per la prima volta tra le due è sembrato poterci essere un dialogo civile. Le due rivali potrebbero addirittura allearsi contro Gianmaria. Come andranno a finire le cose con l’imprenditore napoletano? Contro di lui anche Alex Belli. Il suo giudizio nel corso della puntata è stato particolarmente scottante.