Chiara Ferragni, come sta la figlia Vittoria: nuovi aggiornamenti – FOTO

Nuovi aggiornamenti sulle condizioni di salute della piccola Vittoria. La seconda figlia di Chiara Ferragni aveva contratto il virus RSV: i dettagli.

Migliorano le condizioni di Vittoria Ferragni Lucia, la figlia di Chiara e del rapper milanese Fedez. Infatti i Ferragnez hanno postato una foto della bambina che sorride mentre stringe a sé la sua copertina. Da giorni la piccola stava lottando con il virus RSV (virus respiratorio sinciziale) che in questo periodo colpisce soprattutto i neonati. Inoltre durante questo venerdì la seconda figlia della coppia più famosa d’Italia potrebbe lasciare l’ospedale.

Finalmente quindi sembra essere rientrato l’allarme. Inizialmente la Ferragni era apparsa molto preoccupata sui social, proprio perchè la figlia faceva fatica a respirare. Fortunatamente nell’ultima foto pubblicata tutti hanno potuto tirare un sospiro di sollievo, con Vittoria che appare sorridente avvolta nella sua copertina. Inotlre i Ferragnez hanno ringraziato tutti coloro che si sono preoccupati per lei.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Elisabetta Canalis, rivelazioni pazzesche sul suo passato: fan commossi

Chiara Ferragni, la piccola Vittoria potrebbe essere dimessa dall’ospedale: l’annuncio dell’influencer

Finalmente sembra stare meglio la piccola Vittoria. La figlia di Chiara Ferragni aveva fatto preoccupare i followers più premurosi. Infatti proprio i Ferragnez dopo che sono migliorate le condizioni della bambina ci hanno tenuto a ringraziare i milioni di fan, per i messaggi d’affetto inviati. Inoltre l’influencer ha dato un’ulteriore aggiornamento ai suoi seguaci, annunciando che oggi Vittoria potrebbe essere dimessa dall’ospedale.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Cristiano Ronaldo e Georgina, annuncio sensazionale: apoteosi sul web!

Nel suo ultimo post su Instagram, Chiara ha scritto: “Vittoria vuole ringraziarvi per i dolci messaggi e i pensieri. Questa foto è stata scattata ora. Si sente bene“. Anche Fedez ha ripubblicato la stessa foto scrivendo: “Dai che forse domani ci dimettono dall’ospedale! Che settimana ragazzi“. La piccola Vittoria ha dovuto avere a che fare con il virus RSV, Virus respiratorio sinciziale.

Il virus sta colpendo molti bambini in queste settimane, per questo Fedez ha invitato tutti i genitori a stare molto attenti. Infatti quello che all’inizio può sembrare un semplice raffreddore, può causare anche febbre alta, difficoltà respiratorie e calo dell’appetito. Inoltre a testimonianza di tutto ciò ci sono proprio le stories dei Ferragnez. Proprio Chiara Ferragni, infatti, riportò dei miglioramenti della piccola Vittoria rivelando però che i valori dell’ossigeno non erano subito tornati a livelli normali. Bisogna quindi fare molta attenzione a questo virus stagionale, che colpisce soprattutto i più piccoli.