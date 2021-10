Arisa, infortunio per la cantante: come sta ora – VIDEO

Brutto infortunio per la cantante ed attuale ballerina di Ballando Con Le Stelle, Arisa che è costretta al riposo

Nelle ultime ore, Arisa ha pubblicato alcune Instagram stories in cui ha annunciato il suo infortunio. Da quest’anno, infatti, la cantante è una delle ballerine di Ballando con le Stelle in coppia con Vito Coppola. Nonostante l’infortunio, la cantante ex Amici 20 ha annunciato col sorriso ed ironia: “Sto cominciando a diventare una vera ballerina. Dicono che gli atleti sono pieni di infortuni e un vero atleta è sempre infortunato”.

LEGGI ANCHE > > > Mediaset, arriva un’indiscrezione pazzesca: stop al programma

NON PERDERTI > > > GF Vip 6, confessione choc in casa: “Ho visto la morte in faccia”

Un piede fasciato in bella mostra per far vedere a tutti i suoi follower dell’infortunio rimediato durante le prove, ma che, per fortuna, ha preso con il sorriso sulle labbra.

LEGGI ANCHE > > > Chiara Ferragni, come sta la figlia Vittoria: nuovi aggiornamenti – FOTO

Ballando Con Le Stelle, l’infortunio di Arisa

Arisa con il suo solito piglio ed ironia che la caratterizza si è detta quasi soddisfatta della fasciatura: “Mi sento quasi soddisfatta e orgogliosa di questa fasciatura homemade che ho fatto con l’aiuto di mia cugina che ringrazio perché lei è un ortopedica”. Per finire, la ballerina di quest’edizione ha concluso: “Avrei dovuto asciugarmi i capelli ma non l’ho fatto, quindi domani avrò anche la cervicale, quindi sarà più bellissimo di oggi. Mamma mia!”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Alberto Matano rivela il suo dramma: “Mi è accaduto quando ero adolescente”

Negli ultimi giorni, la cantante è stata molto attiva sui social in merito a quanto accaduto in Senato sul DDL Zan. Lei come il suo compagno d’avventura, Andrea Iannone, hanno commentato con: “Vergogna”. La loro indignazione su quanto accaduto è stata evidente.