Alberto Matano rivela il suo dramma: “Mi è accaduto quando ero adolescente”

Nel corso dell’ultima puntata de ‘La Vita in Diretta’ Alberto Matano ha raccontato di un’aggressione subita quando era adolescente: la rivelazione.

Il blocco del ddl Zan è stato una delle pagine più brutte della storia della politica italiana. Infatti il disegno di legge proposto dall’omonimo deputato del PD condanna la omotransfobia, la misoginia e l’abilismo. Un vero e proprio insulto per chi ha subito questo tipo di discriminazioni sulla propria pelle. Dopo le esultanze da stadio in Senato al blocco della legge diverse personalità nel mondo dello spettacolo hanno denunciato il comportamento di determinati senatori.

Infatti sulla Rai prima è toccato ad Antonella Clerici, che nel corso del suo ‘È sempre Mezzogiorno‘ ha dichiarato con tono amareggiato: “Abbiamo vinto davvero tutto, siamo al top. Peccato per i diritti civili perché abbiamo perso un’occasione“. Successivamente è toccato ad Alberto Matano che non solo ha denunciato quanto successo in Aula, ma ha raccontato anche un episodio di discriminazione nel corso della sua adolescenza. Andiamo quindi a vedere le parole del conduttore durante l’ultima puntata de ‘La Vita in Diretta‘.

Alberto Matano ed il delicato ‘coming out’ in diretta: “È successo anche a me” – VIDEO

Alberto Matano nel corso dell’ultima puntata de ‘La Vita in Diretta‘ ha mostrato tutto il suo rammarico per lo stop al ddl Zan. Infatti durante il suo talk show, il conduttore ha fatto un delicato coming out e parlando dei diritti civili e delle aggressioni omofobe ha rivelato: “È successo anche a me“. Un coming out sentito e commosso proprio dopo un servizio nel quale si parlava di alcuni casi di discriminazioni nei confronti della comunità LGBTQIA+.

Il celebre volto di Rai 1 così ha colto l’occasione per fare una rivelazione intima ai propri telespettatori. Infatti Matano ha affermato: “Vi devo dire che storie come queste fanno particolarmente male perché è successo anche a me quando ero adolescente. L’ho provato sulla mia pelle, quindi so cosa significa“. L’amato conduttore ha poi concluso: “Mi auguro che con il contributo di tutti, su un tema così importante, ci possa essere un supplemento di riflessione. Lo dobbiamo anche a quelle persone che abbiamo appena visto“. Ad oggi Alberto Matano si è sempre dichiarato innamorato e fidanzato, ma non aveva mai fatto coming out pubblicamente.