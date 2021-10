Uomini e Donne, clamorosa decisione dell’ex tronista: c’entra il figlio

L’ex tronista di Uomini e Donne ha preso una clamorosa decisione che ha lasciato perplessi molti dei suoi follower

Ethan è il primo figlio della coppia Perrotta-Tartaglione ed è lui al centro dello sfogo dell’ex tronista di Uomini e Donne. Rosa, infatti, su Instagram si è lasciata andare ad una lunga discussione con i suoi follower. Anche Ethan -come già successo alla piccola Vittoria dei Ferragnez– ha contratto un virus che l’ha fatto, chiaramente, ammalare.

A seguito di quanto accaduto ed allo spavento arrecato, Rosa Perrotta ha ammesso: “Mi sono maledetta per il giorno in cui ho deciso di iscrivere Ethan all’asilo quest’anno. Col cavolo che lo rimando anche quando si sarà ripreso”. Il piccolo Tartaglione, dunque, almeno per il momento non farà il suo ritorno a scuola perché ritenuto troppo pericoloso dalla famiglia.

Uomini e Donne, Rosa Perrotta racconta di aver visto altri bambini in queste condizioni

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno avuto un senso di avvilimento nel constatare che, in ospedale, Ethan non era affatto il primo bambino in quelle condizioni e con crisi respiratorie. La coppia è stata presa d’assalto dal panico, soprattutto perché i due sono in dolce attesa del secondogenito di casa. L’ex tronista è stata categorica: “Finisce qui l’esperienza nido”.

Simile destino è stato anche quello di Vittoria, grazie a Chiara Ferragni e Fedez i loro follower sono stati allertati al fine di fare molta attenzione: è l’Rsv (Respiratory syncytial virus) ad aver causato il ricovero della secondogenita di casa Ferragnez.