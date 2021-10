Federico Salvatore, nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute: ansia tra i fan

Nuovi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Federico Salvatore. A parlare è la moglie del cantautore e cabarettista napoletano: le ultime.

Novità sulle condizioni di salute di Federico Salvatore. L’amatissimo cantautore e cabarettista napoletano è stato colpito qualche giorno fa da un’emorragia cerebrale. A rompere il silenzio ci ha pensato direttamente la moglie del cantante, che prima di tutto ha ringraziato i fan per la miriade di messaggi d’affetto e di supporto. Si sono unite nella speranza di una pronta guarigione anche artisti e colleghi.

Flavia d’Alessio, moglie del cantautore, ha poi aggiunto: “Tutto questo ci dà una forza incredibile e tanta energia positiva per proseguire in un percorso non semplice, ma che, giorno dopo giorno, sta portando a dei piccoli progressi delle condizioni cliniche di Federico“. Andiamo quindi a vedere l’aggiornamento fornito dalla consorte dell’artista napoletano.

Federico Salvatore, l’aggiornamento della moglie: “Piccoli progressi”

Flavia d’Alessio, moglie di Federico Salvatore, ha quindi dato una buona notizia a tutti fan. Infatti il cantautore sta reagendo positivamente ai primi interventi degli specialisti, ma il processo di riabilitazione resta ancora lungo e tortuoso. Non sono mancati i ringraziamenti ai medici dell’Ospedale del Mare, che si stanno prendendo cura del cantante nel corso di questi giorni.

Infatti Flavia ha aggiunto: “Un ringraziamento va a tutta l’equipe medica dell‘Ospedale del Mare che sta seguendo mio marito in maniera davvero eccellente, non solo da un punto di vista professionale ma anche umano“. Nonostante i primi segnali incoraggianti la moglie del cantante ha poi concluso: “Il cammino è ancora lungo, ma sono certa che Federico, con la tenacia che lo ha sempre contraddistinto, tornerà ancora più irriverente e più forte di prima. Grazie ancora a tutti dal profondo del cuore. A presto”.