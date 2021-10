Un’ex concorrente dell’Isola dei Famosi si è scagliato contro il gesto della figlia, accendendo il litigio. Il suo gesto avrebbe fatto piangere un altro familiare. Ecco di chi si tratta e da quanto si protrae il problema familiare.

Sono ormai due anni che Eva Henger e Mercedesz non si parlano quasi più. All’origine di questa freddezza fra mamma e figlia ci sarebbe un profondo disaccordo riguardo la frequentazione di Mercedesz con Lucas Peracchi, nato poco dopo l’esperienza di Eva all’Isola dei Famosi nel 2018. Il tutto sembrerebbe essere nato da una bestemmia.

Eva Henger ha riferito a Il Fatto Quotidiano nel 2019: “Non si può dire niente, altrimenti diventano litigate, minacce, violenze“. Nel corso di questa estate, sembrava che finalmente i rapporti si fossero riappacificati: madre e figlia hanno finalmente trascorso qualche momento insieme, fra cui una cena. Mercedesz, però, ha subito smentito tutto.

Isola dei Famosi, Eva Henger accende il litigio

Mercedesz ha raccontato sui social media che i rapporti fra lei e sua madre non si sono affatto distesi, anzi: a lei la frequentazione non fa piacere. Avrebbe dunque finto di aver disteso i rapporti solo per fare felice sua nonna. Eva Henger è stata molto dura a riguardo di queste affermazioni nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo.

La figlia minore di Eva, Jessica, sarebbe scoppiata in lacrime quando ha sentito le dichiarazioni rilasciate su internet dalla sorella Mercedesz. La Henger non capisce questo comportamento: “Anche se pensava quelle cose, poteva evitare di dirle sui social. Se questo era il suo intento, mi chiedo perchè mi abbia invitato a cena“.