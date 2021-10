WhatsApp, c’è un trucco geniale per recuperare l’auto dal parcheggio!

Con WhatsApp oggi si potrà attivare un trucco in grado di farvi recuperare l’auto dal parcheggio. Andiamo a vedere come utilizzarlo: è facile e veloce.

Da oggi WhatsApp dà una mano anche a tutti gli smemorati che non ricordano dove hanno parcheggiato la macchina. Infatti attraverso l’applicazione si potrà recuperare la posizione più o meno esatta della nostra automobile. Per prima cosa dovrete creare una nuova chat di gruppo. Una volta svolto questo passaggio dovrete eliminare l’unico invitato all’interno della conversazione, in modo da avere la chat tutta per voi. Così potrete utilizzare questa chat come promemoria personale.

Una volta svolti questi passaggi dovrete cliccare sulla graffetta delle opzioni presente nella barra di testo dove si apriranno varie icone, tra questa troveremo ‘posizione‘. Questo è un servizio offerto da Google Maps che permette di localizzare il punto esatto in cui vi trovate in quel momento. Quindi parcheggerete basterà inviare la vostra posizione a voi stessi, in modo che Google Maps vi guiderà al parcheggio.

WhatsApp, arriva ‘Community’: nuova funzione per l’app di messaggistica

Dopo i lunghi disservizi che hanno creato non poche polemiche tra l’utenza, WhatsApp è tornata subito sui binari giusti ed è pronta ad annunciare una nuova funzione. Infatti il colosso di Menlo Park a breve lancerà il nuovo strumento chiamato ‘Community‘. La nuova feature è stata scoperta da XDAdevelopers, dopo aver analizzato la versione 2.21.21.16 dell’ultima Beta dell’applicazione di messaggistica istantanea.

A spiegare meglio questa nuova funzione ci ha pensato il portale WABetaInfo. Infatti il tool servirà per organizzare al meglio i gruppi già presenti sull’applicazione. Questa grande novità è pronta ad ispirarsi a funzioni simili già presenti su Telegram e Facebook. Al momento però gli utenti dovranno attendere un altro poco prima di ricevere ulteriori informazioni sul nuovo strumento. C’è grande attesa per la nuova feature che potrebbe esordire con la prossima versione Beta dell’applicazione.