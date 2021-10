Netflix, terribile incidente sul set per l’amato attore: “Dovrò operarmi”

Terribile incidente sul set per uno degli attori più amati del panorama Netflix. Sui social arriv il terribile annuncio per tutti i fan.

Non si fermano le riprese di Aquaman 2 che dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nel Natale 2022. Nei giorni scorsi l’attore Jason Momoa ha rilasciato un’intervista al famoso ‘The Ellen DeGeneres Show‘. Proprio nel corso dell’intervista l’attore ha rivelato di aver subito numerosi incidenti sul set. A causa delle ferite riportate dovrà anche sottoporsi ad un’operazione nei prossimi giorni.

Lo stesso Momoa ha rivelato che tra una ripresa e l’altra ha riportato anche una ferita alla cornea e dovrà operarsi proprio a causa di questo incidente. Ma non solo, infatti Jason dovrà avere a che fare anche con un’ernia e con la rottura di due costole. Nonostante i vari infortuni sul set, l’attore ha assicurato che il sequel di Aquaman sarà un film davvero bellissimo e si è detto orgoglioso delle riprese che ha girato negli ultimi mesi.

Netflix, infortunio alla cornea per Jason Mamoa: il racconto dell’attore

Dopo il sucesso all’esordio, la Warner Bros ha deciso di girare il sequel di Aquaman. Infatti la nuova pellicola uscirà in tutti i cinema in giro per il globo il prossimo Natale 2022. A causa della pandemia da Covid-19 le riprese sono partite in ritardo. Inoltre ad oggi si sa ancora poco della trama scelta dal regista James Wan. Infatti per ora l’autore ha svelato solamente che il film sarà molto più serio rispetto al primo capitolo ed esplorerà nuove dinamiche del regno d’Atlantide.

Infatti il primo Aquaman si è concluso con Arthur che diventa re del regno sottomarino e con tutta probabilità nel sequel vedremo il nuovo ruolo del supereroe. Inoltre proprio il nuovo ruolo metterà a dura prova il diretto interessato. Ad affiancare Jason Momoa ci penserà Amber Heard. Infatti non sono servite a niente le richieste dei fan, che hanno invocato ad un licenziamento della Heard dopo le ultime vicende con Johnny Depp. A causa delle battaglie legali tra i due ex coniugi, Depp è stato fatto fuori da Animali Fantastici 3.

Inoltre per gli appassionati di Aquaman la spalla ideale per Jason sarebbe Emilia Clarke, la famosa attrice inglese de Il Trono di Spade. Sui social, infatti, in poco tempo sono spopolate le fan art di Emilia che la vedono nei panni di Mera. Nonostante ciò la Warner Bros ha deciso di non fare alcun cambiamento con il personaggio che sarà nuovamente interpretato da Amber Heard.