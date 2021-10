GF Vip 6, nuovo provvedimento disciplinare: la ‘colpa’ è di Sophie e Gianmaria!

Nuovo provvedimento disciplinare da parte degli autori del GF Vip 6. Infatti vengono sanzionati Sophie e Gianmaria: cos’è successo.

Novità direttamente dalla casa de GF Vip 6. Infatti arrivano nuovi provvedimenti disciplinare, con i vipponi che hanno visto nuovamente il loro budget settimanale decurtato. A ribadirlo è l’ultimo comunicato letto in diretta da Carmen Russo e Manila Nazzaro. Questa settimana i concorrenti del Grande Fratello Vip avranno solamente 310 euro per la spesa anzichè 380 euro. Settanta euro di differenza rispetto alla scorsa settimana.

Gli autori infatti hanno punito nuovamente i vipponi. La scorsa settimana arrivò una punizione a causa del mancato rispetto di un ‘freeze‘ da parte di Francesca Cipriani. Questa volta ad essere punti sono Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. Infatti i due non hanno rispettato la regola sull’utilizzo degli occhiali da sole nella Casa più spiata d’Italia. Carmen Russo ha avvisato i due affermando: “Mangeranno di meno questa settimana!“.

GF Vip 6, nuova punizione per i vipponi: colpa di Sophie e Gianmaria

È oramai noto che all’interno della casa del Grande Fratello gli occhiali da sole non si potranno utilizzare. Infatti si potranno utilizzare solamente gli occhiali per la vista. Inoltre nel corso di questa edizione Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi sono stati più volte beccati proprio con gli occhiali da sole. Per questo mtoivo gli autori hanno deciso di decurtare il budget settimanale ai concorrenti della casa più spiata dagli italiani.

Nonostante la punizione, Tina Cipollari ha rinnovato il suo sostegno proprio a Sophie. L’opinionista di Maria De Filippi ha definito l’ex tronista e modella una ragazza coraggiosa, educata e sensibile. Insomma per Tina la ragazza è bella sia dentro che fuori dagli schermi televisivi. Inoltre Sophie è una delle protagoniste indiscusse di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip nonostante la giovanissima età. L’ex tronista ha anche ceduto alle avance proprio di Gianmaria, con il quale è scappato anche un bacio.