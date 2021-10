GF Vip 6, proposta piccante di un familiare dell’inquilino più amato

Con l’arrivare della fine di ottobre, sembra essere sbocciato l’amore nella casa del GF Vip 6: un familiare dell’inquilino più amato ha fatto una proposta piccante alla redazione. Ecco di cosa si tratta e chi sono i protagonisti.

Il GF Vip 6 si è improvvisamente tinto di rosa. Gianmaria Adinolfi ha finalmente sciolto le sue riserve riguardo la sua fidanzata, e ha deciso di buttarsi fra le braccia di Sophie Codegoni. Manuel Bortuzzo, dopo aver respinto la principessa Lulù, sembra averci ripensato: i due sono infatti stati immortalati a scambiarsi dei baci appassionati.

Anche per Francesca Cipriani c’è stata una bellissima sopresa: dopo aver passato diversi giorni trascinandosi il cartonato del suo fidanzato, è entrato per qualche giorno a tenerle compagnia. C’è però un avvicinamento che è stato considerato pericolosissimo, e cioè quello fra Alex Belli e Soleil Sorge, che si sono scambiati anche un bacio.

GF Vip 6, i dettagli della proposta piccante di Delia

Tutti si aspettavano una dura reazione di Delia Duran, la moglie di Alex Belli, al bacio che c’è stato con Soleil Sorge. Nel corso di un’intervista a Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, la modella venezuelana è apparsa incredibilmente calma e fiduciosa dei sentimenti del proprio marito, spiegando di non vedere alcuna malizia nei loro gesti.

Piuttosto, Delia ha voluto rivelare il progetto di avere un bambino con Alex. Di certo, una volta che lui sarà uscito dalla casa sarà una priorità assoluta per la coppia. La modella, però, ha una proposta piccante per gli autori del GF Vip: “Vorrei poter fare una cena super romantica con Alex, che prosegua in una notte di passione“.

Ha poi continuato, rivelando che lui avrebbe chiuso il precedente matrimonio per l’impossibilità di avere figli: “Hai sentito bene, passione. Del resto mio marito ha bisogno fisicamente di me, come io di lui. Chissà che durante questo incontro ci scappi un bebè. Alex ed io insieme siamo imprevedibili, glielo assicuro”.