Valeria Marini è stata operata: lei stessa ha voluto raccontare ai suoi ammiratori cosa le è successo, realizzando anche un breve video assieme all’equipe di medici ed infermieri che l’hanno operata.

Dopo la sua presenza solare al Festival del cinema di Venezia e di Roma, dove la sua foto con Johnny Deep è diventata virale, nessuno poteva immaginarsi che Valeria Marini avesse un problema di salute. A renderlo noto, invece, è stata la stessa showgirl, che ha condiviso alcune foto e video dall’Ospedale San Camillo di Roma.

La Marini, infatti, è stata sottoposta ad una delicata operazione all’occhio destro, che ha tutta l’aria di essere stata programmata da tempo. La soubrette, che porta una vistosa benda in viso, ha raccontato di essere stata operata dal professore Apolloni e che non ha riscontrato alcun problema post-operatorio.

Valeria Marini, baci stellari nel video dopo l’operazione

Se c’è una frase che è diventata il marchio di fabbrica di Valeria Marini, è proprio “baci stellari“: la showgirl, nonostante sia appena stata operata, appare in gran forma ed ha deciso di salutare i suoi fan assieme all’equipe medica in un video. Numerosissimi sono i messaggi di supporto che le sono arrivati in questi giorni.

Fra i primi a mostrare il suo affetto c’è stato proprio il conduttore del GF Vip 6, Alfonso Signorini. Anche la storica amica Pamela Prati non ha mancato di far sentire la sua presenza, come del resto anche Sandra Milo, Fernanda Lessa, Jessica Alves. Come al solito, la diva ha risposto ha tutti ed ha ri-condiviso i messaggi ricevuti.

Ecco il video realizzato da Valeria Marini dopo essere stata operata:

Questo, invece, il messaggio che le ha inviato Pamela Prati: