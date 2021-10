Stefania Orlando racconta il suo dolore: “La situazione è precipitata”. L’ex gieffina, oggi a ‘Tale e Quale Show’, rivive il suo dramma

Le sfide fanno ormai parte della sua quotidianità e lo sta dimostrando ogni settimana con le esibizioni a ‘Tale e Quale show‘ nel quale è una delle più belle sorprese. Ma ci sono anche scommesse che Stefania Orlando non è riuscita a vincere, nonostante gli sforzi. Una su tutte, la morte di Alessandra, sua amica del cuore.

La showgirl e conduttrice romana, ospite di ‘Oggi è un altro giorno’, ha fatto commuovere tutti raccontando a Serena Bortone un dolore che non è mai riuscita a cancellare. A 18 anni aveva cominciato a lavorare in un’agenzia immobiliare e lì aveva conosciuto Alessandra. Tra di loro c’era stata da subito una grande intesa, avevano deciso di andare a vivere insieme, si intendevano alla perfezione.

Poi però è cambiato tutto: “Lei mi spronava per la mia carriera nel mondo dello spettacolo. Ma un giorno mi ha raccontato che le avevano trovato un nodulo al seno e abbiamo scoperto la sua malattia. In breve la situazione è precipitata, anche se ho cercato di darle quella leggerezza di cui aveva bisogno”. D’accordo con la famiglia della ragazza, le hanno tenuto nascosta la reale situazione e così lei fino all’ultimo ha avuto il sorriso sulle labbra, ma il distacco è stato un dolore enorme.

Stefania Orlando racconta il suo dolore: a Tale e Quale Show sta convincendo tutti

Rilanciata alla grande dal Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando si è rimessa in gioco con una nuova prova a ‘Tale e Quale Show’. Le sue imitazioni di Anna Oxa e Mina, ma non solo, hanno convinto tutti della sua bravura. Alla Bortone ha raccontato di aver sostenuto tre provini e finalmente quest’anno l’hanno chiamata. “Questo talent è una sfida con me stessa, essendo molto esigente cerco sempre di andare oltre”.

Tutte prove che le servono per rimettersi in gioco e battere anche le sue insicurezze. Ma quello che più la gratifica è la storia d’amore con il suo compagno e anche grazie a lui ha vinto le sue paure.