Portuali Trieste, Puzzer: “Siamo in dittatura, non più in democrazia”

"Ormai siamo in dittatura, non più in democrazia. Questo bisogna dirlo forte. Le persone si devono rendere conto di questo. Noi aspettiamo mercoledì, per vedere che risposte arrivano." Così Stefano Puzzer, portavoce dei portuali di Trieste, annuncia lo sciopero di mercoledì 27 ottobre. I lavoratori no Green Pass si recheranno di nuovo al porto, "da dove ci hanno ingiustamente cacciato con metodi illegali e vergognosamente violenti", scrivono gli organizzatori. Dopodiché Puzzer invita il primo ministro Mario Draghi "a venire in piazza e a dirci pubblicamente cosa pensa di noi. Siamo minoranza, ma pretendiamo rispetto."