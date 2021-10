Gwyneth Paltrow, che paura: “Era folle, sono quasi morta”

Gwyneth Paltrow ha raccontato un momento spaventoso della sua vita, dove è quasi morta. Ecco l’intervista audio completa ed i momenti più salienti, con le riflessioni della protagonista di Glee e Sliding Doors.

Gwyneth Paltrow ha fatto alcune dichiarazioni sconcertanti riguardo il suo primo parto, da cui diciassette anni fa è nata la figlia Apple. L’attrice ha spiegato di essere stata sottoposta addirittura a due parti cesarei. Ricorda: “Era tutto così folle. Siamo quasi morte, non era per nulla una bella situazione“.

Gwyneth ricorda in particolare una cosa della nascita della sua prima bambina: l’enorme cicatrice che le era rimasta sull’addome. Nei giorni successivi alla nascita di Apple, non poteva fare a meno di guardarla: di sicuro, non rientrava fra le cose si aspettava di vedere dopo il suo parto, soprattutto non si aspettava che il suo corpo cambiasse così in peggio.

Gwyneth Paltrow, la lotta per l’emancipazione femminile

Gwyneth Paltrow, durante l’intervista concessa a Dax Shepard, ha anche raccontato che dopo il parto della primogenita, in cui è quasi morta, ci ha messo un po’ di tempo a ritornare nel suo peso ideale. Fortunatamente, allora non era di moda Instagram, e dunque non ha sentito l’obbligo di mettee in mostra il suo corpo.

L’attrice sottolinea come non sia naturale avere gli addominali ben scolpiti subito dopo la nascita di un figlio. Inoltre, si augura di vedere molta più solidarietà e consapevolezza da parte delle donne. Anche per questo, ha deciso di lanciare la sua linea di sex toys attraverso la sua azienda di prodotti biologici Goop.

Ecco l’intera intervista concessa da Gwyneth Paltrow a Dax Shepard per la serie di podcast Armchair Expert (in lingua inglese):