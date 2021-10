Charlene di Monaco, lutto improvviso per la principessa: “Riposa in pace”. Un momento davvero difficile per la moglie del principe Alberto

Non è un gran momento quello che sta attraversando la principessa Charlene di Monaco. La compagna del principe Alberto è bloccata ormai da tempo in Sud Africa per motivi di salute, lontano dalla sua famiglia. In attesa di far ritorno nel Principato, ora è stata colpita da una dolorosissima disgrazia. E’ scomparso il suo adorato cagnolino ‘Monte‘. Il chihuahua era legatissimo alla sua padrona e faceva coppia con un altro esemplare (Carlo), scomparso diverso tempo fa. La principessa ha postato sul proprio profilo Instagram una foto che la raffigura con il fido amico tra le braccia.

Il messaggio in didascalia recita testualmente: “Il mio piccolo angelo è morto la notte scorsa, è stato investito. Mi mancherai tanto, riposa in pace” ha scritto.

Charlene di Monaco, lutto improvviso per la principessa: è morto il suo amato cagnolino ‘Monte’

Aveva spesso parlato attraverso i social dei suoi cagnolini, che per Charlene erano considerati “i migliori amici del mondo”. Una vera mazzata all’umore della nobile del Principato, alle prese con un momento estremamente difficile per la sua sfera personale. Pubblicamente lei ha sempre voluto sminuire i problemi di salute che l’hanno colpita ormai da mesi, così come la crisi con il principe Alberto II. Le malelingue avevano avanzato ipotesi di rottura definitiva tra i due, arrivando a ipotizzare anche fantomatici tradimenti. I follower sono preoccupati per le sue condizioni psico-fisiche, aggravate dalla lontananza dai figli. Gabriella e Jacques sono divisi dalla mamma da davvero molto tempo e almeno per ora non si parla di un ritorno nel Principato a breve.