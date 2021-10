Uragano sommerge Sicilia e Calabria: un morto

Il maltempo provoca un morto, un disperso e gravi danni in Sicilia e in Calabria. Un uomo di 67 anni, dato per disperso a Scordia (Catania) è stato trovato deceduto in un agrumeto parecchio distante dal luogo della scomparsa. Si cerca ancora la moglie, una donna di 54 anni. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco: oltre 400 in Sicilia, 180 in Calabria. A Trapani, i pompieri sono riusciti a trarre in salvo quattro uomini prima che venissero travolti dalla furia delle piogge.