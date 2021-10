Uomini e Donne anticipazioni, Ida Platano abbandona la studio: il motivo

Colpo di scena nella prossima puntata di Uomini e Donne, con Ida Platano che abbandonerà lo studio: cos’è successo durante le registrazioni.

Spuntano le prime anticipazioni riguardanti le prossime puntate di Uomini e Donne. Infatti nel corso del weekend sono state registrate i prossimi episodi del dating show. A riportare le ultime novità ci ha pensato il portale ‘Il Vicolo delle News‘. Stando alle notizie trapelate non sono mancati i colpi di scena e soprattutto i baci. Grandi protagoniste dei prossimi giorni saranno le troniste Andrea Nicole Conte e Roberta Giusti.

Inoltre mentre Joele Milan si è trovato costretto a chiudere il suo percorso in anticipo, Matteo Fioravanti è riuscito ad ottenere il suo personale lieto fine. Ora la palla passa alle due protagoniste del Trono Classico, che dovranno trovare il loro uomo. Stando alle anticipazioni, i baci sono arrivati proprio mentre le due cercavano l’anima gemella. Infatti Andrea Nicole ha baciato Ciprian Aftin, mentre Roberta si è scambiato un bacio con Luca Salatino.

POTREBBE INTERESSARTI >>> X Factor, duro botta e risposta di Emma Marrone: “Basta sprecare fiato e giga”

Uomini e Donne, Ida abbandona lo studio: troppi attacchi

Ovviamente le sorprese arriveranno specialmente dal Trono Over. Ovviamente anche nelle prossime puntate non mancheranno i battibecchi tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, con quest’ultima che continuerà ad attaccare la dama torinese. Inoltre Gemma ancora una volta si troverà ad abbandonare un corteggiatore dopo un primo flirt. Ma a vivere un momento difficile sarà anche Ida Platano.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Carlo Conti, che sorpresa per il pubblico: succederà molto presto

La dama infatti sbotterà ed abbandonerà lo studio a causa dei continui attacchi. Infatti Ida uscirà più volte dallo studio a causa di alcune parole che proprio non le sono andate giù. Adesso non resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate della trasmissione di Canale 5, che con le sue dinamiche sta appassionando i telespettatori anche quest anno.