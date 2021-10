Amici 20, Deddy rivede Rosa: la sua reazione – VIDEO

Un amore che ha fatto sognare i tanti appassionati di Amici 20: quello tra Deddy e Rosa è veramente finito?

Ma dai pure più avanti nel video gliel’hanno inserita porello ho sentito il gelo nella sua faccia fin da qui pic.twitter.com/VVnmG0Rmh4 — Domenico🐍 (@_hellotetectif) October 24, 2021

Ieri pomeriggio, Deddy è stato ospite per la prima volta in un salotto Rai dopo la sua eliminazione da Amici 20 durante la finale. Nel corso della sua intervista, Mara Venier ha mandato varie clip registrate, tra queste una celebrativa del suo percorso.

LEGGI ANCHE > > > Fabrizio Corona, subito un ‘botto’ alla prima uscita: macchina danneggiata – VIDEO

NON PERDERTI > > > Venier-De Filippi-Toffanin: è successo davvero, fan increduli

È proprio durante questa clip che Deddy ha rivisto un suo abbraccio con Rosa e, immediatamente si è rabbuiato con un’espressione che gli ha spento il sorriso: un misto tra imbarazzo e dispiacere. È rimasto qualcosa tra i due o è finito tutto?

LEGGI ANCHE > > > Uomini e Donne anticipazioni, Ida Platano abbandona la studio: il motivo

Amici 20, Deddy svela il suo preferito della nuova edizione del talent

Deddy è stato presente durante la prima puntata di Amici 21, quando la nuova classe stava prendendo forma. Ad occupare il banchetto, insieme ai suoi vecchi compagni di scuola, Deddy ha avuto modo di conoscere una parte dei nuovi ragazzi in gioco. Tra questi l’ha particolarmente colpito uno di loro, come ha dichiarato a Whoopse: “Sto seguendo il nuovo Amici e Alex mi piace un sacco. A me piace tanto. “Sogni al cielo” è una canzone incredibile secondo me, Katoo anche ha fatto un grande lavoro. Quindi bravo Alex”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > GF Vip 6, confessione drammatica di Manuel Bortuzzo: tutti scossi nella casa

Sempre a Whoopse, Deddy ha svelato la sua opinione d’amore: “Per me è fondamentale l’amore. Nel senso, chiaramente penso non esista soltanto l’amore per una ragazza, fidanzata o fidanzato che sia. Credo sia importante l’amore in generale, l’amore di un genitore, l’amore di un amico, perché è l’amore che ci rende vivi secondo me. Cioè noi viviamo di amore, quindi per me ha un’importanza elevatissima”.