Valentino Rossi, ultima gara Moto GP in Italia: l’abbraccio dei fan

Valentino Rossi saluta il suo pubblico dopo la sua ultima gara in Moto GP in Italia. Una marea colorata di giallo di fan in delirio ha invaso festosamente gli spalti del circuito di Misano. Il "dottore" si è così goduto il bagno di affetto dei suoi tifosi, cui ha anche regalato il casco. Commosse le sue prime parole: "Mancano ancora due gare alla fine del motomondiale. Ma qui è talmente bello che forse non ci vado." Prima dell'inizio della gara anche le frecce tricolori hanno omaggiato il campione 9 volte vincitore del mondiale.