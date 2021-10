Roma-Napoli 0-0: voti, highlights e tabellino. Spalletti frena

Una partita molto agitata all’Olimpico di Roma, alla fine finisce con un pari che mette un freno alla striscia di vittorie di Spalletti

Un match dalle grandi emozioni, nonostante i gol non siano arrivati, con la tifoseria che ha aggiunto una chicca preziosa all’ottima prestazione da entrambi i lati. La Roma è stata la prima squadra in Serie A a frenare Spalletti ed i suoi: soltanto un punto per i partenopei che sono in testa alla classifica con lo stesso punteggio del Milan.

Dopo il 6-1 con il Bodo Glimt, i giallorossi hanno avuto la giusta reazione agonistica in mezzo al campo ed anche dalla panchina: Mourinho ha reagito un po’ troppo rimediando una doppia ammonizione dall’arbitro Massa.

Roma-Napoli: voti, highlights e tabellino

CLICCA QUI PER GUARDARE GLI HIGHLIGHTS DI ROMA-NAPOLI

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio 7; Karsdorp 6; Mancini 6.5; Ibanez 6; Vina 6; Cristante 6.5; Veretout 5.5; Zaniolo 7; Pellegrini 6; Mkhitaryan 5 (66′ El Shaarawy 6); Abraham 5.5 (86′ Shomurodov sv).

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina 7; Di Lorenzo 6; Rrahmani 6.5; Koulibaly 7.5; Mario Rui 5.5; Anguissa 6; Fabian 6.5; Zielinski 4.5 (71′ Elmas 6); Politano 5.5 (71′ Lozano 5.5); Osimhen 6.5; Insigne 6.

AMMONITI: 30′ Abraham (R) 90’+4′ Karsdorp (R), 90’+4′ Veretout (R), 90’+5′ Mertens (N).

NOTE: espulso Mourinho per doppia ammonizione dalla panchina; espulsione diretta per Spalletti oltre il fischio finale.