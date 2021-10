Milano, manifestante portato via dalla polizia privo di sensi durante protesta No...

Scontri e proteste a Milano durante il quattordicesimo corteo No Green Pass. I manifestanti che tentavano di arrivare alla sede della Cgil lombarda sono stati bloccati dalle forze dell'ordine in assetto anti-sommossa. Uno di loro è stato portato via dalla polizia privo di sensi.