La decisione è arrivata soltanto poche ore fa, nonostante fosse nell’aria da tempo. Esonerato l’allenatore di una storica panchina italiana

I risultati poco soddisfacenti hanno obbligato la società a delle riflessioni. Dopo aver ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque fare, il Siena ha comunicato di aver esonerato Alberto Gilardino dal ruolo di allenatore. Troppi i sette punti di distanza (che potrebbero diventare dieci) dalla Reggiana capolista.

Se ne parlava già martedì scorso dopo la sconfitta per 2-0 contro il Viterbo, poi la dirigenza ha preferito aspettare la gara di ieri contro il Pescara (pareggiata 1-1). Si conclude dunque l’avventura dell’ex campione del Mondo, che già lo scorso anno era stato esonerato dal Siena in serie D.

Gilardino esonerato dal Siena: la decisione del club

Alberto Gilardino è stato esonerato dal Siena dopo il pareggio contro il Pescara. Il club toscano ha preso questa decisione visti i brutti risultati del club e la distanza sempre più ampia dalla capolista. Il tutto nonostante le parole del d.s. Perinetti nell’intervallo del match giocato ieri: “La società appoggia il tecnico come ha sempre fatto“. L’ufficialità del divorzio è infatti arrivata proprio oggi domenica 24 ottobre verso l’ora di pranzo.

Lo scorso anno, Gilardino allenò il Siena in serie D e, dopo un primo esonero, venne richiamato qualche settimana dopo per via dei risultati insoddisfacenti del suo sostituto Marian Pahars. Ora la squadra dovrà ricompattarsi e puntare a traguardi importanti, soprattutto vista l’ambiziosa rosa in cui spicca – tra gli altri – Alberto Paloschi.