GF Vip 6, ex concorrente rientra nella casa? Pronti allo scontro

L’ingresso di un ex concorrente nella casa del GF Vip 6 potrebbe mettere in difficoltà Soleil Sorge: scopriamo di chi si tratta

La sesta edizione del Grade Fratello Vip ha ormai scaldato i motori da oltre un mese e tra i concorrenti più forti e più discussi non possiamo che trovare Soleil Sorge. L’influencer ha dimostrato che nella casa più spiata d’Italia ci sa fare. La 27enne nelle dinamiche di gioco riesce sempre ad uscirne incolume.

Alcuni vip di questa edizione, nella puntata andata in onda venerdì 22 ottobre, hanno lamentato proprio questo: “Soleil attacca chiunque. Dopo che è riuscita nel suo intento retrocede per poi tornare all’attacco”, aveva detto Sophie Codegoni. Ma chi potrebbe far vacillare la Sorge al GF Vip 6?

Ebbene, nel corso dell’ultimo appuntamento con ‘Le chicche di Gossip’ di Casa Chi, Gabriele Parpiglia ha rivelato chi potrebbe destabilizzare la showgirl. Parlando del suo percorso al GF Vip 6, il giornalista ha svelato che l’ingresso di un ex concorrente nella casa “potrebbe far cadere Soleil”. Scopriamo di chi si tratta.

GF Vip 6, l’ingresso di un ex concorrente nella casa potrebbe far cadere Soleil Sorge: di chi si tratta

Ne ‘Le chicche di Gossip’ a Casa Chi, Gabriele Parpiglia ha rivelato chi potrebbe far cadere Soleil Sorge nella casa più spiata d’Italia. Il giornalista ha ricordato che la gieffina ha avuto una relazione con Luca Onestini, nata a Uomini e Donne e finita proprio al Grande Fratello 2.

Difatti l’ex tronista del talk show ideato e condotto da Maria De Filippi nel 2017 era un concorrente del reality di Mediaset. Proprio in quella occasione Soleil Sorge decise di chiudere in modo burrascoso la loro storia d’amore per avvicinarsi a Marco Cartasegna, anch’egli ex tronista e compagno di Luca.

Parpiglia ha dichiarato che se dovesse entrare Onestini nella casa, “Soleil Sorge potrebbe cominciare per la prima volta a ragionare in maniera poco lucida”. Bisogna capire, però, se Onestini accetterebbe. Intanto il giornalista si è mostrato positivo. L’ex tronista attualmente sta terminando un altro reality in Spagna dove ha incontrato una nuova compagna. Non ci resta che attendere il rientro di Luca in Italia per scoprire quale sarà la sua decisione.