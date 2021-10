X Factor 2021, arriva la decisione definitiva: l’annuncio entusiasma il pubblico

Tutto pronto per l’edizione 2021 di X Factor, con una decisione definitiva da parte della produzione: l’annuncio trova l’entusiasmo del pubblico.

Nel corso degli Home Visit di ieri giovedì 21 ottobre, il pubblico di X Factor 2021 ha scoperto tutti i concorrenti della prossima edizione del talent show. Oramai è ben noto che da quest anno non ci saranno le categorie, mentre i giudici saranno ancora Hell Raton, Emma, Manuel Agnelli e Mika che hanno deciso anche i loro roster. Il prossimo giovedì così cominceranno i live trasmessi in esclusiva da Sky Uno.

Come abbiamo anticipato, gli Home Visit hanno svelato i nomi di band e solisti concorrenti del programma. I giudici hanno fatto così le loro scelte, dopo aver ascoltato nuovamente i cinque concorrenti scelti ai Bootcamp. Inoltre nel corso della selezione i quattro alla giuria hanno dovuto rispettare una regola precisa, ossia quella di scegliere almeno una band ed un solista.

X Factor 2021, i giudici scelgono i concorrenti: la lista completa

Il primo a scegliere i concorrenti è stato Hell Raton. Per il giudice vicino al mondo hip-hop la scelta non è stata di certo facile e per la decisione definitiva si è fatto affiancare da Salvatore Esposito, ossia Genny Savastano in Gomorra. Alla fine Manuelito fra due band e tre solisti ha scelto: Karakaz, Versailles e Edoardo Spinsante.

Poi è stato il turno di Mika, che ha sfruttato i consigli di Simone Marchetti, il direttore di Vanity Fair Italia. Nonostante non sia rimasto impressionato dalle esibizioni dei correnti del Bootcamp, alla fine il cantante ha deciso di scegliere: Fellow (l’unico che ha fatto colpo sul giudice), Westfalia e Nika Paris.

Il terzo a scegliere è stato Manuel Agnelli, che è riuscito a selezionare uno dei preferiti del pubblico ossia Erio. Inoltre ad aiutare l’artista ci ha pensato un attore molto amato dagli italiani, Marco Giallini. Alla fine il giudice ha scelto questi concorrenti: Bengala Fire, Erio e Mutonia.

Infine spazio ad Emma Marrone, con la cantante che si è presentata davanti ai suoi cinque candidati in compagnia dei fratelli D’Innocenzo. I roster dell’edizione 2021 di X Factor si sono quindi completati con la popstar che ha scelto: Vale LP (Valentina Sanseverino), gIANMARIA e Le Endrigo.