Sanremo, dramma per una grande artista: “Si fa fatica a capire quello che è successo”

Grande artista che ha varcato l’ambitissimo palcoscenico di Sanremo racconta il suo dramma: “Ero così felice”. Emozioni e paure hanno preso il sopravvento

Non è un momento felice questo per Bianca Atzei. L’artista che ha varcato l’ambitissimo palcoscenico del Festival di Sanremo nel 2015 è tornata a parlare del suo dramma. Nel 2019 ha incontrato l’amore, Stefano Corti, con il quale era pronta a coronare il sogno più grande: quello di diventare madre. La cantante circa una settimana fa in un lungo post pubblicato su Instagram ha annunciato di avere avuto un aborto spontaneo, ripercorrendo dall’inizio tutta la storia.

Dopo oltre un anno di tentativi, grazie alla fecondazione artificiale, per Bianca e Stefano era arrivata la grande notizia. Il test di gravidanza risultato positivo aveva riempito di felicità la vita della cantante e dell’inviato de Le Iene, ma di li a poco si sono trovarti a dover affrontare il dramma dell’aborto: “La gravidanza si è interrotta dopo qualche mese e si è dovuto intervenire chirurgicamente”. L’artista di origini sarde a distanza di una settimana ha voluto nuovamente condividere le sue emozioni con Silvia Toffanin a Verissimo.

L’artista sarda che ha varcato l’ambitissimo palcoscenico di Sanremo, Bianca Atzei, racconta le sue emozioni dopo l’aborto spontaneo

Dopo pochi mesi di convivenza Bianca Atzei e Stefano Corti volevano coronare un grande sogno: quello di diventare genitori. I due dopo un anno di tentativi sono ricorsi alla fecondazione assistita: “E’ stata una procedura intensa, ma è andata subito bene”, ha dichiarato la cantante ai microfoni di Verissimo.

Con il test di gravidanza risultato positivo Bianca Atzei si sentiva invincibile ma la gravidanza purtroppo non è andata a lieto fine: “Mi sentivo già mamma. Non pensavo che sarebbe potuto succedere qualcosa di brutto. Ero così felice”. Dopo l’aborto l’artista ha provato uno strano senso di colpa: “Si fa fatica a capire quello che è successo”, ha ammesso nell’intervista rilasciata a Verissimo, in onda nella puntata di sabato 23 ottobre.

La Atzei ha sottolineato che con il suo racconto vuole dare coraggio alle donne che si trovano a vivere lo stesso dramma. “Non bisogna mai sentirsi in colpa”, ha dichiarato Bianca che nonostante tutto non ha perso il coraggio di riprovarci ancora. Sia lei che il suo compagno Stefano Corti vogliono coronare quel sogno che la vita per adesso gli ha strappato via.