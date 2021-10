Calciomercato Milan, pronto il colpo a gennaio: decisione a sorpresa!

Calciomercato Milan, è tutto pronto per il grande colpo a gennaio. Decisione a sorpresa quella del top player

Dopo la brutta sconfitta in casa del Porto, ora per il Milan di Stefano Pioli è tempo di pensare alla delicata trasferta di sabato sera al Dall’Ara. Di fronte il Bologna di Sinisa Mihajlovic, squadra in salute e che ha voglia di confermarsi dopo le ultime ottime prestazioni.

Mentre il tecnico pensa alle questioni di campo, la dirigenza continua a lavorare anche in ottica calciomercato. Visti i tanti infortuni e una rosa sempre più corta, a gennaio potrebbero arrivare alcuni importanti rinforzi. Uno su tutti: il vice Brahim Diaz. In questo senso, il nome caldo rimane quello di Faivre. Ma c’è un’ipotesi che fa sognare i tifosi rossoneri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dybala, svaligiata la sua villa mentre era in Russia: cosa hanno rubato

Calciomercato Milan, può arrivare Isco: la decisione dello spagnolo

Isco e il Milan potrebbero congiungersi nella prossima finestra invernale di calciomercato. Il centrocampista spagnolo non sta trovando spazio al Real Madrid, ed è pronto a lasciare i Blancos per tornare ai fasti di un tempo. Tanti gli estimatori, anche in Italia. Oltre ai rossoneri, infatti, su di lui continua ad esserci la Juventus di Max Allegri.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Inter, che blitz a Manchester: colpo da 24 milioni

Secondo quanto riferisce Defensa Central, intanto, Isco avrebbe espresso la sua volontà di rimanere in Spagna. Se però il Real Madrid dovesse decidere di lasciarlo partire già a gennaio, ecco che la sua destinazione preferita sarebbe proprio la Serie A. Milan e Juventus sono alla finestra, ed è possibile che qualcosa inizi a muoversi già nelle prossime settimane.