Anticipazioni Un Posto al Sole: Renato è libero, presto può arrivare un’altra vittima

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un Posto Al Sole ruotano tutte attorno all’aggressore di Susanna che potrebbe mietere altre vittime

Non è più un segreto, ormai, che è Mattia l’aggressore di Susanna. Molto distratto sul lavoro, quando scopre del risveglio della giovane malcapitata, il ragazzo delle consegne ha un incidente in motorino ed al suo rientro al Caffè Vulcano c’è Rossella a medicarlo. È proprio durante questa scena che gli autori di Un Posto Al Sole lasciano intendere di una nuova possibile aggressione di Mattia alla figlia della proprietaria del locale.

Grazie ai ricordi di Susanna ed alle parole di Giulia al commissario, Renato viene cancellato dalla lista degli indiziati: finalmente è libero.

Anticipazioni Un Posto Al Sole, nasce Elisabetta: Silvia a rischio con Rossella

Se da un lato c’è una bel momento familiare con la nascita di Elisabetta, la figlia di Serena e Filippo, dall’altro c’è una strage in corso. Infatti, Rossella e Riccardo sono sempre più vicini e passano una bella giornata insieme, fino a quando la giovane dottoressa non coglie in flagrante sua madre, Silvia, tra le braccia di Giancarlo. Quando la figlia di Michele torna a casa è pronta ad affrontare la mamma, ma di lì a poco farà il suo ingresso anche lo stesso giornalista e scrittore di ritorno dal suo tour.

La Graziani capirà che è il momento di fare una scelta: o Michele o Giancarlo, non può più stare con due piedi in una sola scarpa.

Nel frattempo, Marina vive ancora un brutto periodo con Fabrizio: l’imprenditore ha un enorme senso di colpa per aver mentito sulla produzione del grano. Tra ira e frustrazione, Marina gli fa notare che così non si può più andare avanti.