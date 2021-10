Durante la puntata di Uomini e Donne del 21 ottobre c’è stato un colpo di scena. Un corteggiatore, dopo esser venuto a sapere cosa era successo, ha deciso di dare il suo addio al programma. Ecco la sua spiegazione.

Il 21 ottobre un corteggiatore ha deciso di lasciare lo studio di Uomini e Donne. Si tratta di Gabrio Landi, che era uno dei personaggi a cui il pubblico si stava affezionando di più in questa stagione. Andrea Nicole è rimasta quindi senza uno dei suoi pretendenti: anche se non è stata felice della notizia, ha mostrato comunque di accettarla.

Gabrio, infatti, è venuto a conoscenza del bacio che c’è stato fra Ciprian ed Andrea Nicole. Per volontà della tronista, non ci sono immagini di quel momento, perchè aveva chiesto di proseguire l’esterna a telecamere spente. Il corteggiatore, però, non ha voluto nascondere di esserci rimasto davvero male e di non voler fare finta di niente.

Uomini e Donne, Gabrio: “Il bacio è più intimo del sesso”

Gabrio ha spiegato che per lui il bacio è un gesto molto importante, e lo considera più intimo del sesso. Non può rimanere indifferente, e quindi ha salutato tutti in studio. Con Andrea Nicole c’è stato un lungo abbraccio, e poi l’ha salutata augurandole il meglio per il suo futuro. L’ex corteggiatore ha poi approfondito la sua posizione con un messaggio.

Sui social media, Gabrio ha spiegato che ci sono un insieme di fattori che hanno portato alla sua uscita dal programma. Lui ha anche voluto ribadire che non è interessato alla notorietà, e ciò che si vede da casa non è lo stesso che si percepisce da dentro lo studio di Uomini e Donne.

Ecco il messaggio di Gabrio sui social media:

Questo, invece, uno spezzone che mostra Gabrio nello studio di Uomini e Donne, prima del suo addio al programma: