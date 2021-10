Salvini: “Abbiamo perso, ma Centrodestra unito. Avanti verso le elezioni del 2023”

Il segretario della Lega, Matteo Salvini, rilascia alcune dichiarazioni ai cronisti dopo l'incontro con gli altri leader del Centrodestra, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi: "Siamo una colazione compatta - esordisce l'ex ministro dell'Interno - non sono contento per i nuovi 71 sindaci che abbiamo eletto, anche perché quando perdi nelle grandi città e quando metà della gente non vota hai perso. Adesso andiamo avanti verso le elezioni del 2023. L'obiettivo non è solo vincere, ma vincere e governare".