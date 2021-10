No Green Pass, sgomberato il porto di Genova: un fermo

È durato sei giorni il blocco del porto di Genova al varco Etiopia da parte dei no Green Pass. Questa mattina, 21 ottobre, la polizia ha intimato ai manifestanti di lasciare la zona. L’operazione si è svolta senza particolari tensioni, a parte una persona – d’origine francese – che si è rifiutata di mostrare i documenti. Dopo aver opposto resistenza, l’uomo è stato condotto in questura per essere identificato. Libera piazza Genova ha accolto la notizia, “invitando tutti i cittadini alla massima calma. Evitiamo azioni non ponderate - si legge nel messaggio - e controproducenti. La lotta va avanti, forte di tutti i lavoratori organizzati. Nuove comunicazioni saranno date il prima possibile.”