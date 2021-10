Falconiere della Lazio: saluto romano e inni a Mussolini

Juan Bernabé è l’addestratore dell’aquila che, in ogni partita casalinga della Lazio allo stadio Olimpico, volteggia sul campo da gioco prima di ogni match. Durante la sfida con l’Inter è però accaduto qualcosa di inatteso: il falconiere si è esibito, di fronte alla Tribuna Tevere, in un saluto romano mentre i tifosi urlavano: “Duce, duce”. Una chiara esaltazione dell’epoca fascista che non ha lasciato indifferenti né la società, né la comunità ebraica. La prima ha fatto subito sapere che il Bernabé è stato sospeso e che, al contempo, non è dipendente della società. La seconda, per bocca del di Noemi di Segni, presidente dell’Unione Comunità Ebraiche in Italia, dichiara: “Via i fascisti e gli odiatori dal mondo del calcio. Un odio che dal campo si propaga in ogni piazza"