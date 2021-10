Calciomercato Milan, sfuma il colpo a centrocampo: lo prende Mourinho!

Calciomercato Milan, potrebbe sfumare l’obiettivo a centrocampo. Su di lui è piombata la Roma di José Mourinho

Il Milan si prepara a tornare in campo per una sfida di Champions League mai così delicata. Di fronte agli uomini di Pioli ci sarà il Porto, squadra esperta e che da anni milita con regolarità nella massima competizione europea. Il girone vede i rossoneri ancora a quota 0 punti, e un’altra sconfitta potrebbe metter fine ai sogni di passaggio del turno.

Intanto però, la dirigenza continua a lavorare anche in ottica calciomercato. Qualche giorno fa è arrivato il rinnovo di contratto per Alexis Saelemaekers e – stando a quanto riferisce Calciomercato.com – si sta parlando anche con Theo Hernandez, Bennacer e Leao. Discorso diverso per Kessié, con la situazione al momento in stand-by. Preoccupa anche il suo eventuale sostituto, cercato anche dalla Roma.

Calciomercato Milan, anche la Roma su Kamara

Da ormai qualche mese, il nome di Kamara è in cima ai taccuini di Maldini e Massara. Il centrocampista del Marsiglia andrà in scadenza al termine della stagione, e sarebbe pronto a lasciare la Ligue 1 proprio per arrivare al Milan. C’è però un nuovo ostacolo alle porte: la Roma di José Mourinho. Stando a quanto riferisce asromalive.it, infatti, pare che la dirigenza giallorossa sia pronta ad offrire uno scambio con Pau Lopez.

Il portiere spagnolo si trova al momento in prestito proprio al Marsiglia, e ha conquistato il posto da titolare ai danni di Mandanda. L’idea di Pinto sarebbe quella di offrire uno scambio alla pari dei due cartellini, così da non perderci nulla.